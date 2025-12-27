Maria Sole Agnelli e Aldo Brachetti Peretti doppio addio all’aristocrazia industriale

Nello stesso giorno, a Roma si contano due addii di peso: Maria Sole Agnelli e Aldo Brachetti Peretti. La prima, centenaria, ha raggiunto i fratelli Gianni, Umberto e Giorgio e le sorelle Clara e Susanna: ora di quella generazione della famiglia Agnelli resta viva solo Cristiana, 98 anni. Il secondo, petroliere, ha animato la Capitale con la sua voglia di vivere e la sua irruenza, bramato dalle “signore della Roma bene ” (e non solo), incarnando nella Città eterna il ruolo che a Milano hanno i “ cumenda ”. Che poi non si sono mai amati, “a pelle”, gli Agnelli e i Brachetti Peretti: antichi screzi portati avanti all’infinito hanno congelato ogni rapporto tra le dinastie, e l’amicizia di Aldo con Antonella Bechi Piaggio, maritata a Umberto Agnelli, non ha certo aiutato. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Maria Sole Agnelli, per quattordici anni alla guida della Fondazione Agnelli. Un contributo alla scuola italiana e al mondo della cultura - Maria Sole Agnelli si è spenta il 26 dicembre 2025 all’età di 100 anni, nella sua casa a Torrimpietra, vicino a Roma. orizzontescuola.it