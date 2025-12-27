Colpo a sorpresa di Marco Schwarz nell’inedito superG di Livigno. L’austriaco chiude l’anno con il botto, conquistando la prima vittoria della carriera nella specialità, la nona della carriera in Coppa del Mondo. Schawarz ha rovinato la festa alla Svizzera, che piazza un terzetto dal secondo al quarto, ma senza mettere Marco Odermatt sul podio. Una buona gara anche per i colori azzurri, con Paris e Bosca che hanno accarezzato un posto sul podio. Schwarz ha fatto la differenza nella parte alta su un curvone che ha creato tantissimi problemi a tutti e poi soprattutto nel tratto finale, dove ha guadagnato i decimi decisivi per la vittoria. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marco Schwarz batte gli svizzeri nel superG di Livigno. Paris in top5, Bosca prenota le Olimpiadi

Leggi anche: SuperG di Livigno, attesa per Paris e gli altri italiani. Schwarz davanti, fuori Kriechmayr Live

Leggi anche: Marco Odermatt implacabile nel superG di Copper Mountain, buon rientro per Guglielmo Bosca, discreto Paris

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Odermatt doma avversari e Saslong: riguarda la vittoria dello svizzero; Sci alpino, SuperG maschile: Zabystran batte Odermatt, Franzoni terzo - Zabystran: che sorpresa, che vittoria; LIVE Sci alpino, SuperG Val Gardena 2025 in DIRETTA: Zabystran vince una gara folle, esplode Franzoni con un podio, Innerhofer da impazzire; Capolavoro Zabystran! Batte tutti in Super G, Odermatt incluso.

Marco Schwarz batte gli svizzeri nel superG di Livigno. Paris in top5, Bosca prenota le Olimpiadi - L'austriaco chiude l'anno con il botto, conquistando la prima vittoria della carriera ... oasport.it