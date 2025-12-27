Marco Schwarz batte gli svizzeri nel superG di Livigno Paris in top5 Bosca prenota le Olimpiadi
Colpo a sorpresa di Marco Schwarz nell’inedito superG di Livigno. L’austriaco chiude l’anno con il botto, conquistando la prima vittoria della carriera nella specialità, la nona della carriera in Coppa del Mondo. Schawarz ha rovinato la festa alla Svizzera, che piazza un terzetto dal secondo al quarto, ma senza mettere Marco Odermatt sul podio. Una buona gara anche per i colori azzurri, con Paris e Bosca che hanno accarezzato un posto sul podio. Schwarz ha fatto la differenza nella parte alta su un curvone che ha creato tantissimi problemi a tutti e poi soprattutto nel tratto finale, dove ha guadagnato i decimi decisivi per la vittoria. 🔗 Leggi su Oasport.it
