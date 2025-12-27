Mar Rosso, Canarie e crociere. Un occhio al relax e uno al portafoglio.

Dove vanno in vacanza i montecatinesi per le feste natalizie? I trend più diffusi quest’anno sono le città d’arte, l’oriente, i paesi nordici, la patria di Babbo Natale. Naturalmente, resistono i luoghi italiani di appeal. Soggiorni brevi in strutture attrezzate (resort, parchi a tema come Disneyland Paris) o crociere. Si cercano esperienze diverse, non solo relax, ma anche viaggi in the road, avventura e natura. "Le mete restano quelle classiche ma tanti stanno a casa – spiega Silvia Silvestri della Quattro Cantoni Viaggi – e rispetto al 2024 è cresciuto il numero di prenotazioni per gennaio e febbraio". 🔗 Leggi su Lanazione.it

