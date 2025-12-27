Un esperto di turismo pubblica un libro dove porta l’hotellerie oltre il marketing. A tre anni dalla pubblicazione di ’Vendete e moltiplicatevi’, il primo manuale italiano dedicato alle strategie di marketing alberghiero per il mercato delle famiglie, Emilio Zorini annuncia l’uscita di ’Kaos’, un nuovo libro che sposta il baricentro dal ’come fare marketing’ al ’come guidare un’azienda ricettiva’, in un contesto che cambia. ’Vendete e moltiplicatevi’, scritto con Andrea Messinese, aveva introdotto nel settore family un concetto allora poco diffuso, quello dell’ordine, inteso come ordine nei numeri, nell’organizzazione, nella lettura della domanda e nella gestione commerciale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Manuale per albergatori. Il ’Kaos’ di Emilio Zorini

