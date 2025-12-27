Mantova torna da Carrara con un punto pesante per interrompere la serie negativa

Il Mantova conquista un pareggio a reti bianche in casa della Carrarese     al termine di una partita caratterizzata in modo particolare d alla voglia di non perdere di entrambe le contendenti. L’importanza della posta in palio, in effetti, spinge le due squadre a giocare con grande attenzione, soprattutto nella fase difensiva, e mette in scena un confronto sostanzialmente equilibrato, ravvivato solo da qualche improvvisa accelerazione da una parte e dall’altra. L’avvio della gara vede i biancorossi maggiormente intraprendenti, ma lo slancio degli ospiti è di breve durata e ben presto l’incontro si fa piuttosto equilibrato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

