Manovra ultimo atto oggi alla Camera | 7,9 miliardi di tagli fiscali 14,4 per più spese Totale 22,3 miliardi
Tagli fiscali per 7,9 miliardi, maggiori spese per 14,4 miliardi: il pallottoliere della manovra si è fermato a 22,3 miliardi. Modifiche non ce ne saranno più. Ora sul palcoscenico della manovra si apre il sipario per l'ultimo atto, dal finale scontato. La legge di Bilancio arriva oggi blindata alla Camera, dove in 4 giorni si chiuderà tutto. Voto finale il 30 dicembre È rimasta in Senato 63. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Manovra da 22 miliardi, solo i tagli fiscali ne costano 7,9: le misure
Leggi anche: Manovra da 18 miliardi: più risorse per famiglie, imprese e nuovi tagli alle tasse
Manovra ultimo atto: 7,9 miliardi di tagli fiscali, 14,4 per più spese; Manovra 2026, rush finale: domenica 28 in Aula alla Camera, lunedì 29 il voto di fiducia; Oggi la Manovra in Senato, ecco cosa non ci sarà: salta lo «scudo» ai datori di lavoro per i dipendenti sottopagati; L’ultima vigliaccata: colpiti i sottopagati, ma salta in extremis.
Manovra ultimo atto: 7,9 miliardi di tagli fiscali, 14,4 per più spese - Tagli fiscali per 7,9 miliardi, maggiori spese per 14,4 miliardi: il pallottoliere della manovra si è fermato a 22,3 miliardi. ansa.it
TAGLI FISCALI Manovra, ultimo passaggio: 7,9 miliardi di tagli fiscali e 14,4 di nuove spese - Il testo approda oggi alla Camera in versione blindata, dove l’iter si chiuderà in quattro giorni con il voto finale fissato al 30 dicembre ... statoquotidiano.it
Manovra: 'ultimo miglio' alla Camera, lunedì voto di fiducia - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - agi.it
Manovra, ultimo atto: 7,9 miliardi di tagli fiscali. Focus su famiglie e imprese x.com
Manovra. Via libera dall’Aula del Senato. Il testo passa ora alla Camera per l’ultimo step. Dal personale ai farmaci, ecco le misure per la sanità - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.