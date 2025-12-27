Manovra ultimo atto oggi alla Camera | 7,9 miliardi di tagli fiscali 14,4 per più spese Totale 22,3 miliardi

Tagli fiscali per 7,9 miliardi, maggiori spese per 14,4 miliardi: il pallottoliere della manovra si è fermato a 22,3 miliardi. Modifiche non ce ne saranno più. Ora sul palcoscenico della manovra si apre il sipario per l'ultimo atto, dal finale scontato. La legge di Bilancio arriva oggi blindata alla Camera, dove in 4 giorni si chiuderà tutto. Voto finale il 30 dicembre È rimasta in Senato 63. 🔗 Leggi su Feedpress.me

