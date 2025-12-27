Manovra tutte le sfide prima dell’Ok alla Camera | Meloni guarda già al condono e al decreto Ucraina

27 dic 2025

Tra il decreto sulle armi all'Ucraina, il Milleproroghe che arriverò in Aula e l'ordine del giorno sul condono edilizio del 2003, l'Esecutivo ha molto a cui pensare. La Manovra, quindi, sembra già acqua passata. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

