Manovra le principali misure tra tagli alla spesa e nuove imposte
Calo tasse ma anche molti balzelli: il fisco rimane al centro della manovra della legge di Bilancio. Ci sono le riduzioni dell’Irpef e la rottamazione, gli alleggerimenti per i rinnovi contrattuali per i redditi bassi e le detassazioni per i premi di produttività. Ma – a leggere Il riepilogo degli effetti finanziari contenuto nella documentazione messa a disposizione oggi per i parlamentari della Camera che oggi avvia l’esame della manovra – a fronte di 7,9 miliardi di minori entrate previste dagli interventi, ci sono 9,6 miliardi di maggiori entrate. I nuovi prelievi fiscali – va detto – pesano comunque in gran parte sulle banche e le assicurazioni, in una sorta di riequilibrio tributario. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Legge di Bilancio 2026 – Sintesi
La manovra di bilancio del #GovernoMeloni per il 2026 interviene su salari, previdenza, casa, scuola e imprese, affiancando agli incentivi una serie di nuove imposte che potrebbero avere ricadute sui consumatori. Ecco, nel dettaglio, le principali misure. x.com
Continuiamo a raccontare le principali misure di questa manovra di bilancio 2026. Dopo la sicurezza, gli ex comuni e il sociale, i dettagli sulla Missione Cultura! Esteso il meccanismo delle convenzioni Un bando ogni tre mesi per permettere la stesura di un - facebook.com facebook
