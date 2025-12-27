manovra la camera corre

Non una virgola potrà essere cambiata. La manovra licenziata dal Senato alla vigilia di Natale (tagli fiscali per 7,9 miliardi e maggiori spese per 14,4 miliardi, per un totale di 22,3 miliardi, con crescita modesta stimata a +0,7% nel 2026) approda stamattina alla Camera. In soli quattro giorni, nell’aula di Montecitorio si chiuderà il cerchio di un "percorso tortuoso", come riconosciuto dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, dopo liti e giravolte. La sintesi della manovra sta nello slogan "prudente, non stagnante": equilibrio tra gli aiuti a famiglie e imprese e la tenuta dei conti pubblici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

