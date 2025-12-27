Manovra frustrazioni di fine anno della sinistra | campionario di castronerie e insulti della disperazione
Con l’approvazione in Senato della manovra di bilancio 2026, il Governo guidato da Giorgia Meloni compie un passo decisivo verso l’approvazione definitiva entro fine anno. Una manovra costruita con serietà e responsabilità, che mette al centro famiglie, imprese, lavoratori e futuro; senza cedere alla tentazione dei bonus a pioggia che hanno segnato stagioni passate e senza scaricare il peso sulle generazioni future. Pertanto alla sinistra in coro non restano che le frustrazioni di fine anno: ossia l e lamentazioni fuori tempo e fuori luogo. una campionario sempre interessante (e divertente) per sottolineare il peso nullo dato dalle opposizioni in modalità “critica senza proposta”, tra iperboli e denigrazioni sopra le righe del buon senso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Com’è cambiata alla fine la legge di bilancio - Le misure per le imprese sono finanziate con un intervento sulle pensioni diverso da quello che aveva fatto litigare la maggioranza ... ilpost.it
Manovra, salta la norma sui lavoratori sottopagati. Il governo pone la fiducia: pensioni, Tfr, rottamazione cartelle. Le misure - Dopo giorni di caos, la legge di bilancio approda in Aula a ridosso di Natale e il ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani ha posto, in Aula al ... msn.com
Manovra, dopo lo strappo si torna in Commissione. Cosa c'è nel nuovo emendamento - Dal 1° luglio 2026 viene prevista l’introduzione di un meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare ... tg.la7.it
MANOVRA DA INCUBO Austerità per programmare il riarmo. Tagli lineari in tutti i settori per 3 miliardi. Vogliono addirittura "massacrare" i diritti dei lavoratori: quelli licenziati e quelli che dovranno andare in pensione. Hanno cancellato Opzione Donna pen - facebook.com facebook
