Con l’approvazione in Senato della manovra di bilancio 2026, il Governo guidato da Giorgia Meloni compie un passo decisivo verso l’approvazione definitiva entro fine anno. Una manovra costruita con serietà e responsabilità, che mette al centro famiglie, imprese, lavoratori e futuro; senza cedere alla tentazione dei bonus a pioggia che hanno segnato stagioni passate e senza scaricare il peso sulle generazioni future. Pertanto alla sinistra in coro non restano che le frustrazioni di fine anno: ossia l e lamentazioni fuori tempo e fuori luogo. una campionario sempre interessante (e divertente) per sottolineare il peso nullo dato dalle opposizioni in modalità “critica senza proposta”, tra iperboli e denigrazioni sopra le righe del buon senso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Manovra, frustrazioni di fine anno della sinistra: campionario di castronerie e insulti della disperazione

Com’è cambiata alla fine la legge di bilancio - Le misure per le imprese sono finanziate con un intervento sulle pensioni diverso da quello che aveva fatto litigare la maggioranza ... ilpost.it