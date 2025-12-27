400mila euro alla fondazione guidata da Minniti per produrre studi, analisi e pubblicazioni sulle attività di influenza russa. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Manovra, fondi a fondazioni legate a Napolitano e Minniti: è polemica

Leggi anche: Cena di gala e raccolta fondi, a due fondazioni andranno in totale 70mila euro

Leggi anche: Fondi alle fondazioni liriche e sicurezza sismica: Giuli ce l’ha ancora con il Sud

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Confraternite, fondazioni e ippodromi: le micromisure della maggioranza legate alla manovra; Manovra, fondi a fondazioni legate a Napolitano e Minniti: polemiche sui nuovi finanziamenti pubblici; IL SOLE 24 ORE * ITALIA: «CONFRATERNITE, FONDAZIONI E IPPODROMI: LE MICROMISURE DELLA MAGGIORANZA LEGATE ALLA MANOVRA.

In manovra 200 mila euro alla neonata Fondazione Napolitano guidata da Veltroni. Proposta di FdI, firmata da tutti i gruppi. Anche dal M5s sempre contro «Re Giorgio» - Massima rapidità per l’aiutino pubblico all’ente guidato dall’ex segretario Pd, nato ufficialmente il 24 novembre scorso. open.online