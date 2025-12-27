Manovra fondi a fondazioni legate a Napolitano e Minniti | è polemica
400mila euro alla fondazione guidata da Minniti per produrre studi, analisi e pubblicazioni sulle attività di influenza russa. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Leggi anche: Cena di gala e raccolta fondi, a due fondazioni andranno in totale 70mila euro
Leggi anche: Fondi alle fondazioni liriche e sicurezza sismica: Giuli ce l’ha ancora con il Sud
Confraternite, fondazioni e ippodromi: le micromisure della maggioranza legate alla manovra; Manovra, fondi a fondazioni legate a Napolitano e Minniti: polemiche sui nuovi finanziamenti pubblici; IL SOLE 24 ORE * ITALIA: «CONFRATERNITE, FONDAZIONI E IPPODROMI: LE MICROMISURE DELLA MAGGIORANZA LEGATE ALLA MANOVRA.
In manovra 200 mila euro alla neonata Fondazione Napolitano guidata da Veltroni. Proposta di FdI, firmata da tutti i gruppi. Anche dal M5s sempre contro «Re Giorgio» - Massima rapidità per l’aiutino pubblico all’ente guidato dall’ex segretario Pd, nato ufficialmente il 24 novembre scorso. open.online
Manovra, la Lega sconfessa se stessa: abolito l’anticipo di pensione con i fondi complementari (introdotto l’anno scorso) - Salta la possibilità di andare in pensione di vecchiaia anticipata cumulando gli importi di forme pensionistiche di previdenza complementare. ilfattoquotidiano.it
Dalle parrocchie ai gatti randagi, i micro fondi della manovra - La riqualificazione del complesso sportivo di un oratorio e il risanamento di alcune parrocchie, il restauro della fontana delle Sette Note a Comazzo (Lodi) ma anche fondi per l'ippodromo della ... ansa.it
Leggi su Tgr Abruzzo Fondi dalla manovra finanziaria Agevolazioni fiscali e finanziamenti per la ricostruzione nella legge di bilancio che, dopo il via libera del Senato, ora è al vaglio della Camera - facebook.com facebook
Fondi dalla manovra finanziaria x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.