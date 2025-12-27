Manovra da 22 miliardi solo i tagli fiscali ne costano 7,9 | le misure

La legge di Bilancio è giunta al suo atto finale. Blindata, è pronta per l’approvazione in tempi rapidissimi alla Camera, dopo un iter al Senato definito “tortuoso” dallo stesso ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Il valore degli interventi è di 22,3 miliardi di euro per il solo 2026, composto da tagli fiscali per 7,9 miliardi e spese per 14,4 miliardi. L’obiettivo dichiarato del governo è duplice: sostenere l’economia di famiglie e imprese e, al contempo, riportare il deficit sotto il 3% già nel 2025. Questo traguardo permetterebbe all’Italia di uscire dalla procedura di disavanzo Ue e di non computare nel calcolo del disavanzo la crescente spesa per la difesa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

