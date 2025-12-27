Tarantini Time Quotidiano Nel corso di mirate attività finalizzate al contrasto del fenomeno del favoreggiamento e dello sfruttamento della prostituzione il personale del Commissariato di Manduria ha effettuato una serie di controlli in diversi appartamenti in quel comune sui quali a seguito di precedenti attività di indagine si sospettava la presenza di donne straniere dedite alla prostituzione. In una zona periferica, in due distinte abitazioni già poste sotto attenzione, i poliziotti hanno identificato alcune donne di origine sudamericana, regolari sul territorio italiano che per loro stessa ammissione erano giunte nel comune messapico per prostituirsi. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Manduria. Scoperte due case a luci rosse: 52enne denunciata dalla Polizia di Stato

Leggi anche: Manduria, accusa: scoperte due case di appuntamento, 52enne denunciata Polizia

Leggi anche: Palermo a luci rosse: eros, vizi, peccati e case chiuse

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Scoperte due casi a luci rosse, denunciata una donna - Diverse giovani e affascinanti sudamericane erano le attrazioni delle due case a luci rosse scoperte dalla Polizia nei giorni scorsi a Manduria in provincia di Taranto. msn.com