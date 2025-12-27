Manduria Scoperte due case a luci rosse | 52enne denunciata dalla Polizia di Stato

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tarantini Time Quotidiano Nel corso di mirate attività finalizzate al contrasto del fenomeno del favoreggiamento e dello sfruttamento della prostituzione il personale del Commissariato di Manduria ha effettuato una serie di controlli in diversi appartamenti in quel comune sui quali a seguito di precedenti attività di indagine si sospettava la presenza di donne straniere dedite alla prostituzione.   In una zona periferica, in due distinte abitazioni già poste sotto attenzione, i poliziotti hanno identificato alcune donne di origine sudamericana, regolari sul territorio italiano che per loro stessa ammissione erano giunte nel comune messapico per prostituirsi. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

manduria scoperte due case a luci rosse 52enne denunciata dalla polizia di stato

© Tarantinitime.it - Manduria. Scoperte due case a luci rosse: 52enne denunciata dalla Polizia di Stato

Leggi anche: Manduria, accusa: scoperte due case di appuntamento, 52enne denunciata Polizia

Leggi anche: Palermo a luci rosse: eros, vizi, peccati e case chiuse

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

manduria scoperte due caseScoperte due casi a luci rosse, denunciata una donna - Diverse giovani e affascinanti sudamericane erano le attrazioni delle due case a luci rosse scoperte dalla Polizia nei giorni scorsi a Manduria in provincia di Taranto. msn.com

manduria scoperte due caseManduria, accusa: scoperte due case di appuntamento, 52enne denunciata Polizia - Dagli accertamenti effettuati, è emerso che la proprietà di entrambi gli appartamenti era riconducibile alla stessa persona, una 52enne originaria del brindisino, la quale, oltre ad offrire l’alloggio ... noinotizie.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.