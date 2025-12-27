Manduria accusa | scoperte due case di appuntamento 52enne denunciata Polizia
Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: Nel corso di mirate attività finalizzate al contrasto del fenomeno del favoreggiamento e dello sfruttamento della prostituzione il personale del Commissariato di Manduria ha effettuato una serie di controlli in diversi appartamenti in quel comune sui quali a seguito di precedenti attività di indagine si sospettava la presenza di donne straniere dedite alla prostituzione. In una zona periferica, in due distinte abitazioni già poste sotto attenzione, i poliziotti hanno identificato alcune donne di origine sudamericana, regolari sul territorio italiano che per loro stessa ammissione erano giunte nel comune messapico per prostituirsi. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
