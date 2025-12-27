come secondo di Di Gregorio. Il mercato invernale della Serie A si accende con una trattativa che sa di ritorno alle origini. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Mattia Perin è sempre più vicino a vestire nuovamente la maglia del Genoa. Il club ligure, attualmente impegnato in una serrata lotta per non retrocedere, ha individuato nel portiere di Latina il profilo ideale per blindare la propria porta e garantire quell’esperienza necessaria per centrare l’obiettivo salvezza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mandas Juve, il portiere greco per sbloccare Perin al Genoa: perché è il nome che convince alla Continassa

