Mamme senza stress | ecco dodici parcheggi rosa

Sono ben 12 i ‘parcheggi rosa’ recentemente realizzati a Mondolfo e a Marotta, destinati ai veicoli delle donne in gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, muniti di apposito contrassegno. Una "misura di civiltà" per l’assessore alla viabilità Raffaele Tinti, che aggiunge: "i parcheggi rosa costituiscono un grande contributo sociale per le donne in stato interessante e per le mamme con neonati al seguito, che può consentire loro di vivere la maternità con maggiore serenità e meno stress, favorendo la mobilità all’interno del centro urbano e permettendo di parcheggiare senza difficoltà negli spazi loro destinati". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

