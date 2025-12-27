Mamdani e il suo legame con il Senegal nel 2002: una storia che a molti può sembrare curiosa, ma forse non lo è poi così tanto. Il neo sindaco di New York, con origini indiane e ugandesi, è il primo sindaco della Grande Mela ad avere radici straniere di questo “tipo”. Proprio per questo, sia durante la campagna elettorale sia ora nel suo mandato, si è fatto portavoce e difensore dei più deboli, degli oppressi e soprattutto degli immigrati, considerati il tessuto fondamentale della società newyorkese. Il Senegal, da parte sua, è stata una delle colonie più sfruttate dalla Francia, sia nel periodo coloniale sia negli anni successivi, quando il colonialismo era ormai un ricordo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Mamdani e il legame con il Senegal nel 2002: «Quanto esultai per la vittoria sulla Francia»

