Maltrattata dal compagno chiama i carabinieri in casa trovano la droga | arrestato 45enne

Viene maltrattata dal compagno, un uomo di 45 anni, e decide di chiamare i carabinieri per denunciarlo. Al loro arrivo, i militari trovano in casa 100 grammi di droga e lo arrestano. Il 45enne fino ad allora era incensurato.Sembra una scena da film, ma è quanto è successo ad Arcore, il giorno. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

