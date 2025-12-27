Natale da allerta rossa causa maltempo in tutto il circondario imolese. Due giorni di forte piogge, con accumuli significativi rilevati soprattutto nella vallata del Santerno (tra le località più piovose della regione anche Riviera, tra Borgo Tossignano e Fontanelice, con 210mm caduti in 48 ore poi Dozza e Castel del Rio con 170 e 164, ndr), e vecchie ferite mai rimarginate che si sono riaperte dopo le devastanti alluvioni del 2023 e 2024. Già, perché se nelle frazioni della bassa come Sesto Imolese e Spazzate Sassatelli l’ondata di piena del Santerno non ha raggiunto e superato la soglia rossa creando solo apprensione tra i residenti, in collina si sono registrati alcuni disagi per colpa delle frane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maltempo di Natale. Allarme nel circondario. Frana uccide sette mucche

