Nati e cresciuti artisticamente in un periodo in cui non esisteva il ’politically correct’ e in cui a far la televisione c’erano registi come Enzo Trapani, Malandrino e Veronica, dinamico duo creatore di Padre Buozzi e Marcolino ma anche dei Due Mafiosi, non sono per niente nostalgici dei tempi passati, pur riproponendo anche i loro classici. E infatti continuano a lavorare su un registro libero, tanto che uno dei loro più recenti personaggi è il Mago Buson . chi sceglierebbe, oggi a Bologna, un nome così per un personaggio se non Roberto Malandrino e Paolo Maria Veronica? I due attori saranno al Cinema Perla il 31 dicembre alle 21,30 con lo spettacolo ’Nuove risate di fine anno’ con special guest Maurizio Grano, Raffaella Silva e Chiara Sani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Malandrino e Veronica e il loro ’Mago Buson’

MANCANO POCHI GIORNI E TRA POCO ANCHE I BIGLIETTI! NUOVE RISATE DI FINE ANNO Vi aspettano al Teatro Perla in Via San Donato 38 - Bologna con @veronicamalandrino @mauriziograno @spazioraffa34 @chiarasani1 Acquista i biglietti su LINK I - facebook.com facebook