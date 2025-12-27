Inter News 24 Maignan Milan, dialogo riaperto e distanza ridotta: il portiere sempre più vicino al sì per la permanenza in nerazzurro. Il Milan è vicino a una scelta chiave per il futuro: blindare Mike Maignan. Dopo mesi complessi, il club rossonero ha riallineato le proprie mosse alle ambizioni del portiere francese, riaprendo un dialogo che oggi appare molto più vicino alla fumata bianca rispetto al recente passato. La scorsa stagione ha lasciato strascichi evidenti. Fuori dall’Europa e con due cambi in panchina senza inversione di rotta, il clima non ha aiutato. In quel contesto, anche Maignan ha vissuto un momento di incertezza, chiedendo condizioni economiche considerate inizialmente fuori dai parametri del club. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Maignan Milan, verso il rinnovo: svolta vicina tra fiducia ritrovata e strategia del club

Leggi anche: Milan, rinnovo Maignan. Dopo il Derby c’è una svolta?

Leggi anche: Milan, possibile il rinnovo di Maignan? Il pressing del club rossonero, l’idea del portiere

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Milan, offerta ufficiale di rinnovo a Maignan: c'è fiducia. Tutte le cifre, il ruolo di Allegri; Rinnovo Maignan, il Milan fa sul serio: c'è l'offerta che lo renderebbe il più pagato della rosa; Maignan-Milan, offerta ufficiale per rinnovo alla Leao: Mike verso il sì. Roma-Zirkzee: le ultime; Milan, il rinnovo di Maignan è sempre in stallo: scelto Hugo Souza per il futuro.

Il Milan fa sul serio per Maignan: rinnovo alla "Leao", Mike verso il sì - Il Milan è consapevole che in giro di portieri come Mike Maignan non c'è ne sono, motivo per il quale dirigenza, staff, compagni ed ambiente starebbero facendo di tutto ... milannews.it