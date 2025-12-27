Maignan e il Milan mai così vicini | il rinnovo entra nel vivo
La situazione legata al rinnovo di Mike Maignan resta aperta, ma il Milan si è avvicinato alle richieste economiche del portiere. Rabiot e lo spogliatoio spingono per trattenerlo. Parallelamente, si continua a monitorare il mercato. Maignan, richieste esaudite?. Con il calciomercato invernale alle porte, in via Aldo Rossi il pensiero dei rinnovi rimane centrale. Di recente è arrivato il rinnovo di Saelemaekers; quello di Pulisic è in fase di sviluppo, così come quello di Tomori. Ma da mesi la trattativa per Maignan è quella che più sta preoccupando la società. Il portiere francese sotto la guida di Massimiliano Allegri ha raggiunto probabilmente l’apice della sua carriera, compiendo autentici miracoli. 🔗 Leggi su Milanzone.it
