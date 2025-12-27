Magia delle Fiaccole La tradizione si rinnova Cataste alte sette metri
Presenze record alla notte delle "Fiaccole" di Abbadia San Salvatore. Quelle che, da tempi lontanissimi, illuminano, la notte della vigilia di Natale. Una notte magica, ad Abbadia ancora di più. Quest’anno sono state trentacinque le cataste di legna, alte fino a sette metri. Innalzate a forma di piramide dal centro e nella periferia del paese. Nonostante una fastidiosa sottile pioggia la serata ha ottenuto un grande successo. Presenti alla cerimonia di accensione il presidente della Regione Eugenio Giani, ormai diventato un abitudinario perché innamorato di questa festa, il Cardinale Augusto Paolo Lojudice. 🔗 Leggi su Lanazione.it
