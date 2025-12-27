Doveva essere la festa dell’Immacolata Concezione, l’8 dicembre scorso, a fare da cornice alla restituzione alla città della Madonnina di Via Alberti, dopo l’atto vandalico che lo scorso anno l’aveva sfregiata, ma problemi di ordine tecnico hanno impedito l’operazione, rimandata almeno fino a primavera. Il restauro non sarà quindi una operazione semplice, ma un intoppo non ferma certo la volontà di chi ne aveva preso l’impegno. E’ Leonardo Tosti, priore della Confraternita di San Bernardino, a fare il punto della situazione dopo che la stessa Confraternita, il titolare delle Ceramiche Rometti Massimo Monini, la Pro loco, le Taverne della Fratta dell’800 ed alcuni privati cittadini, si erano impegnati nel finanziare il restauro dell’immagine, dipinta da Settimio Rometti per impetrare la pace e cara agli umbertidesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Madonnina vandalizzata. L’opera di restauro più difficile del previsto

