Sta per arrivare il biopic Madden su John Madden, diretto da David O. Russell con Nicolas Cage e Christian Bale. Ciò che ha subito colpito il pubblico dal teaser ufficiale, è l’ennesima trasformazione dell’attore Nicolas Cage nei panni di uno dei personaggi più conosciuti della televisione USA, nonché il più famoso commentatore di football americano. Scopriamo le prime immagini rilasciate da Prime Video e tutte le prime indiscrezioni sul film. John Madden: chi è davvero?. John Madden, come abbiamo anticipato, è uno dei volti più riconoscibili della televisione americana. Ma qual è la sua storia? Dopo avere allenato i linebacker degli Oakland Raiders nel 1967 e 1968, nel 1969 fu promosso al ruolo di capo-allenatore, che svolse fino al 1978. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Madden’: il nuovo film con Nicolas Cage, diretto da David O. Russell

Leggi anche: Nicolas Cage è l'icona del football John Madden nel teaser del film biografico di David O. Russell

Leggi anche: Nicolas cage sorprende con un film blaspemo tra polemiche e curiosità

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

‘Madden’ Teaser Reveals Nicolas Cage as NFL Legend John Madden

Guardate il primo teaser trailer di Madden, nuovo film di David O Russell dedicato alla leggenda dell'NFL con Nicolas Cage e Christian Bale. https://cinema.everyeye.it/notizie/nicolas-cage-christian-bale-come-non-visti-trailer-ufficiale-madden-850368.html - facebook.com facebook