I bombardamenti sugli stati di Sokoto e Zamfara, nel nord-ovest della Nigeria, sono «il risultato della condivisione di informazioni di intelligence e del coordinamento strategico» tra l’Africa command degli Stati . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - «Ma la minaccia jihadista è distante mille chilometri»

Leggi anche: Missione dell'Italia in Niger contro la minaccia jihadista e il traffico di uomini

Leggi anche: Francesca Pascale: «Volevo far seguire Berlusconi, ma l'investigatore si è rifiutato. Silvio mi diceva che oltre i mille chilometri non è tradimento»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La traque des djihadistes dans le désert Malien (Des images jamais diffusées)

Dati, inchieste e casi concreti raccontano una minaccia jihadista mai davvero rientrata. In Francia aumentano gli attentati, i piani sventati e la radicalizzazione dei minorenni. - facebook.com facebook