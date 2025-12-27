Semih Kilicsoy, nato nel 2005 in Turchia, è cresciuto nelle giovanili del Besiktas, club con cui ha completato l’intero percorso formativo. Il 20enne ha esordito in prima squadra il 26 febbraio 2023, a soli 17 anni, confermando le elevate aspettative nei suoi confronti. Il 3 agosto 2025 viene ceduto in prestito con diritto di riscatto al Cagliari per una cifra di 12 milioni. In passato è stato seguito anche da Juventus e Napoli; ha fatto il suo debutto in nazionale maggiore il 4 giugno 2024, sotto la guida di Vincenzo Montella, durante l’amichevole pareggiata 0-0 contro l’Italia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ma chi è questo Kilicsoy che sta trascinando il Cagliari con gol sempre più belli?

