C’è chi sostiene che la religione non c’entri e che sia «solo» una guerra di pastori per sottrarre ai contadini l’accesso all’acqua limitato dalla siccità. Ma basta parlare con una delle tante vittime del terrorismo islamico per rendersi conto che quella che è in atto in Nigeria è una spietata persecuzione ai danni dei cristiani. Il Giornale ha raccolto la testimonianza di David Ukeyima, uno dei sopravvissuti all’attacco degli islamisti fulani avvenuto lo scorso giugno nel villaggio di Yelwata, nello Stato di Benue. L’atto terroristico ha provocato più di 3mila sfollati e 200 morti tra cui la moglie e i tre figli di David. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "L’urlo Allah akbar, il rogo e gli spari. Io, sopravvissuto a quel massacro"

Leggi anche: Francia, auto sulla folla a Ile d’Oleron. “Il conducente gridava Allah Akbar”

Leggi anche: Francia, grida Allah Akbar e investe diverse persone: arrestato