Lunedì 29 dicembre alle 10 si terrà nella villa del Lauria in via delle Palme, 20 a Mondello (ingresso libero) una tavola rotonda sui risvolti positivi dello sport sul turismo. Gli sport nautici come volano per l’economia del territorio, in una prospettiva di destagionalizzazione dei flussi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Lunedì al Lauria tavola rotonda su “Sport e Turismo”

Inner Wheel e Rotary Lauria insieme contro la violenza economica: tavola rotonda al CAS per accendere i riflettori sulla disparità di genere - LAURIA (PZ) – Domenica 23 novembre 2025, nella sala del CAS di Lauria, si è svolta una tavola rotonda promossa dal Rotary Club Lauria e dall’Inner Wheel Club Lauria, interamente dedicata a una delle ... ivl24.it

RUBRICHE/ OSPITI DELLA RUBRICA DEL “CAFFE'’”L’ASSOCIAZIONE “VENTI” INCONTRADON MARCELLO COZZI E MICHELE FINIZIOLAURIA, HOTEL ISOLA - LUNEDI’ 22 DICEMBRE h. 18 * L'associazione Venti, insieme con un gruppo di cittadini - facebook.com facebook