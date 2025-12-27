Luna Palumbo Banfi e Rosario DR protagonisti al Villaggio di Natale
Sarà la performer Luna Palumbo ad aprire la due giorni di spettacoli che condurrà Maddaloni ai festeggiamenti di fine anno come programmato dall'assessore ai Grandi Eventi Caterina Ventrone.Il 28 dicembre, alle ore 20.00, la cantautrice, una delle concorrenti del talent “The Voice of Italy”, in. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Luna Palumbo & Band Direttamente da The Voice 28 Dicembre | ore 20:00 Villaggio di Natale di Maddaloni Un concerto live da non perdere, un evento imperdibile per vivere la magia della musica dal vivo Ingresso gratuito - facebook.com facebook
