Luna Palumbo Banfi e Rosario DR protagonisti al Villaggio di Natale

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà la performer Luna Palumbo ad aprire la due giorni di spettacoli che condurrà Maddaloni ai festeggiamenti di fine anno come programmato dall'assessore ai Grandi Eventi Caterina Ventrone.Il 28 dicembre, alle ore 20.00, la cantautrice, una delle concorrenti del talent “The Voice of Italy”, in. 🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

Leggi anche: Il Villaggio di Natale Dr. Max con il “regalo sospeso” nel cuore del Rione Sanità

Leggi anche: Debutta in prima nazionale al Biondo "Titanic": con Rosario Lisma, Filippo Luna, Alessio Barone

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.