Milano, 27 dicembre 2025 – Una doverosa premessa: chi in questi anni ha donato per aiutare la popolazione di Gaza ha fatto un gesto di generosità unica per una popolazione martoriata oltre l'immaginabile e, specie se ci si è affidati a canali sicuri, i fondi sono certamente arrivati a chi aveva bisogno. Ma l’inchiesta che ha portato all’arresto di nove persone, tra cui il presidente dell'associazione dei palestinesi in Italia, Mohammad Hannoun, accusate di aver raccolto sette milioni di euro per finanziare Hamas attraverso associazioni di beneficenza che raccoglievano fondi per il popolo palestinese, getta ombre lunghe sugli obiettivi del fund raising proprio di queste associazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’ultimo messaggio di Mohammad Hannoun prima dell’arresto: “Servono soldi per gli interventi chirurgici a Gaza”

Leggi anche: Soldi ad Hamas, arrestato Mohammad Hannoun

Leggi anche: Chi è Mohammad Hannoun, da Genova all'arresto per i fondi ad Hamas

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Finanziamenti ad Hamas per 7 milioni, tra i nove arrestati c’è il ‘genovese’ Mohammad Hannoun - Secondo l'accusa Hannoun e alcuni suoi stretti collaboratori hanno costituito in Italia una cellula di Hamas e da molti anni operano nella raccolta di fondi destinati in ... msn.com

Islam, “cacciate Hannoun dall'Italia”. Il centrodestra chiede l'espulsione del filo-Hamas - Dopo mesi dall’inizio della nostra inchiesta c’è un punto di svolta fondamentale: il centrodestra compatto, con Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, ha chiesto l’espulsione di Mohammad Hannoun, di ... iltempo.it

Un pericolo per la democrazia: perché Mohammad Hannoun non può restare in Italia - Quando un uomo pronuncia parole che inneggiano alla violenza e difende apertamente chi la pratica, la società civile deve reagire. ilgiornale.it

Ultimo messaggio della sera... Augurando.it Buonanotte - facebook.com facebook

Barbara D’Urso terza a #BallandoConLeStelle, l’ultimo messaggio per Selvaggia Lucarelli: “Non riesco a essere falsa” x.com