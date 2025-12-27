Il futuro immediato di Romelu Lukaku resta saldamente ancorato al Napoli. L’attaccante belga non ha alcuna . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Lukaku dice no all’Arabia: vuole restare protagonista col Napoli

Lukaku senza filtri: segnale chiarissimo a Napoli e Milan. Ma il Chelsea dice ‘no’ a Conte - Romelu Lukaku è tornato a parlare del suo futuro mandando un segnale chiarissimo sulla prossima destinazione in Serie A, ma c’è l’ostacolo Chelsea Romelu Lukaku è ancora formalmente in prestito alla ... calciomercato.it

lukaku, no all'operazione - Per orientarsi, a caldo, Lukaku ha sentito il dottor Canonico, che guida lo staff medico del Napoli, e dopo che al "Pineta Grande Hospital" s'è abbattuto nella "sentenza" più dolorosa ("lesione di ... gazzetta.it

Lukaku dice ancora no all'Arabia ed è pronto a far coppia con Lucca - Partiamo dalla certezza: Romelu Lukaku sarà ancora al suo posto nell'attacco del Napoli 2025/26. sportmediaset.mediaset.it

Lukaku cuore azzurro, dice no all'Arabia", questa la notizia riportata da Il Mattino Big Rom avrebbe rifiutato i petroldollari, in mente ha solo l'azzurro La sua importanza si è vista già in Supercoppa, a breve è atteso anche in campo #Lukaku #SSCNapoli - facebook.com facebook