Lugo minacce choc alla sindaca | Se dovessi allagarmi neanche la scorta ti salverà

Nel pieno dell’emergenza maltempo che ha colpito la Bassa Romagna, con fiumi in piena e allerta rossa nella notte tra il 24 e il 25 dicembre, la sindaca di Lugo, Elena Zannoni, è finita nel mirino di gravi minacce sui social. Commenti violenti, istigazioni al pestaggio e frasi inquietanti, legate all’eventualità di un’alluvione, hanno accompagnato le ore più delicate della gestione dell’emergenza. La prima cittadina ha annunciato che sporgerà denuncia: “A tutto c’è un limite, soprattutto quando di mezzo ci sono i figli”. Lugo, emergenza maltempo e decisioni difficili. Nella giornata di Natale, nonostante una prima fase apparentemente tranquilla, la situazione meteorologica è rapidamente peggiorata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

