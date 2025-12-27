Luci d' Artista città invasa di visitatori a Santo Stefano

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Boom di presenze, nel giorno di Santo Stefano, a Salerno, come mostrano gli scatti di Antonio Capuano.Innumerevoli i turisti che hanno affollato, in particolare, la villa comunale, il centro storico e il Corso Vittorio Emanuele. In quest'ultimo luogo, tuttavia, non è mancato chi ha notato un. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

