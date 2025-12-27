Luci a intermittenza Cammarota chiede risarcimento alla ditta vincitrice dell’appalto

Tempo di lettura: 2 minuti “Anche nel giorno di Natale, quello simbolicamente più importante per una manifestazione come Luci d’Artista, le luminarie hanno funzionato a intermittenza. Accese per metà sul corso e con malfunzionamenti evidenti anche nel centro storico. Adesso basta, il Comune tuteli i propri investimenti e il pubblico interesse”. Così Antonio Cammarota, avvocato, consigliere comunale e capogruppo de La Nostra Libertà e presidente della Commissione Trasparenza del Comune di Salerno davanti al perdurare dell’andamento zoppicante delle luminarie montate in città alla fine di novembre. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

