Lucchese, obiettivo ripartire con sprint.

Alla ripresa del campionato, domenica 4 gennaio 2026 la Lucchese sarà di scena a Cerreto Guidi contro la squadra allenata dal lucchese Andrea Petroni, che all’andata, nella gara di esordio dei rossoneri nel campionato di Eccellenza al Porta Elisa pareggiò per 0 a 0, che nell’ultima del girone di andata ha battuto il Castelnuovo per 3 a 1, che viaggia al centro del plotone con 23 punti e che ha il capocannoniere del girone, il ventottenne Khalil Bouhafa, italianissimo nonostante il cognome. Il "bomber" che al "Nardini" ha realizzato una doppietta, aveva dimostrato le sue notevoli qualità in zona gol già nelle due precedenti stagioni sempre con la maglia della Cerretese, andando a segno prima 13 volte e poi 16. 🔗 Leggi su Lanazione.it

