Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi sabato 27 dicembre 2025

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 23 dicembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 20 (111) 46 (105) 56 (70) 5 (63) 13 (62) Cagliari: 19 (93) 55 (85) 40 (70) 10 (68) 23 (66) Firenze: 42 (142) 65 (78) 37 (66) 16 (65) 26 (64) Genova: 73 (98) 52 (84) 30 (76) 34 (72) 69 (66) Milano: 73 (74) 50 (71) 44 (65) 58 (62) 55 (60) Napoli: 3 (59) 32 (58) 31 (52) 41 (49) 70 (45) Palermo: 36 (66) 52 (61) 21 (56) 57 (55) 63 (53) Roma: 6 (79) 26 (67) 64 (61) 36 (56) 31 (51) Torino: 89 (93) 57 (85) 18 (81) 82 (79) 81 (66) Venezia: 71 (100) 12 (69) 83 (63) 35 (58) 24 (57) Nazionale: 59 (131) 6 (85) 37 (74) 29 (66) 27 (65). 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 27 dicembre 2025: numeri e combinazione vincente Leggi anche: Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 6 dicembre 2025: numeri e combinazione vincente Leggi anche: Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 13 dicembre 2025: numeri e combinazione vincente Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 23 dicembre: numeri vincenti; Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di martedì 23 dicembre 2025; Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 20 dicembre 2025: i numeri vincenti e le quote; Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di giovedì 25 dicembre 2025 non ci saranno: quando ritornano. Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi 27 dicembre 2025 - Estrazioni del Lotto di oggi 27 dicembre 2025: numeri vincenti estratti sabato alle ore 20 estrazione Lotto, 10eLotto, Superenalotto ... tpi.it

