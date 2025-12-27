L’oroscopo politico | cosa potrebbe accadere in Italia nel 2026

L’Italia, secondo le ultime previsioni astrologiche di Simon & the Stars, sarebbe a un bivio delicato, quasi un tornante della propria storia recente. Non una semplice lettura dei segni zodiacali, ma una chiave di lettura simbolica del futuro del Paese che sta facendo discutere sia nei palazzi della politica sia nei salotti televisivi. Il 2026, in questa prospettiva, viene indicato come un anno di svolta, destinato a segnare una rottura netta con il passato. L’astrologo parla infatti di un quadro che tocca il “cuore” del sistema Italia, tra istituzioni, leadership e clima sociale. Per chi crede all’astrologia, ma anche per chi guarda a queste analisi come a una metafora dei cambiamenti in corso, il messaggio è chiaro: il futuro non sarà una semplice prosecuzione dell’esistente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

