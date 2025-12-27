La mano è alla base dell’evoluzione dell’umanità e racchiude il potere di comunicare, donare, ricevere, amare, odiare, creare e distruggere». Con queste parole, Lorenzo Quinn (Roma, 1966), celebre artista contemporaneo italo-americano, spiega l'importanza di un elemento centrale nelle sue sculture. Dopo il recente successo estivo dell’esposizione All we need is love, presso il Bagno Alpemare di Forte dei Marmi, l’autore torna nella mostra Love will save us presso la Galleria Contini di Cortina d’Ampezzo, che sarà inaugurata oggi alle 18,30 alla presenza del maestro e proseguirà fino al 6 aprile. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Lorenzo Quinn, l'intreccio di mani che regge la speranza che pulsa nel mondo

