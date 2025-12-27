L’ora di Samardzic Bauscia mancato Palladino ci pensa

Diversamente nerazzurro. E finora quasi mai protagonista con l’ Atalanta. La partita di domani sera contro l’ Inter potrebbe rappresentare una vetrina importante per Lazar Samardzic. E forse anche un bivio per il suo futuro prossimo. Tre estati fa, era l’agosto 2023, il fantasista serbo, allora 21enne, stava per diventare interista: visite mediche svolte e superate, ma l’affare saltò prima della firma sul contratto. Un anno dopo il suo approdo in nerazzurro: non quello milanese, ma quello bergamasco. In un anno e mezzo alla Dea, finora, poche luci e tante ombre. La scorsa stagione aveva iniziato bene con Gasperini, segnando una manciata di gol, poi con il nuovo anno solo panchina e pochi spezzoni mal sfruttati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

