Look audaci silhouette rilassate o glamour senza tempo | come vestirsi a Capodanno 2025

A ogni fine dicembre si ripete il rituale: mentre si organizzano brindisi e countdown, ci si domanda come vestirsi a Capodanno per concludere l’anno con stile. La risposta sta in outfit versatili e brillanti, capaci di adattarsi a qualsiasi location e di far sentire immediatamente nell’atmosfera della notte più scintillante dell’anno. Ecco cinque outfit di tendenza a cui ispirarsi, prendendo spunto dalle celebrità. Tailleur nero Emily Ratajkowski punta sul tailleur nero per andare sul sicuro, indossato senza nulla sotto, con sandali a listino e pochette. Leggi anche › Outfit di Capodanno cercasi: 5 idee look originali che svoltano la serata Coordinato in maglia lurex Elle Fanning in total look Chanel con un coordinato in maglia lurex composto da una t-shirt a maniche lunghe e gonna midi in pendant. 🔗 Leggi su Iodonna.it

