Long layover | quando il viaggio smette di correre e la vacanza inizia di nuovo prima di arrivare a casa

Per molto tempo viaggiare ha significato arrivare. Arrivare il prima possibile, con il minor numero di scali, riducendo tutto ciò che stava nel mezzo a un fastidio logistico. Oggi quel paradigma si è incrinato. Non perché il mondo sia diventato meno efficiente, ma perché chi viaggia ha iniziato a chiedere qualcosa di diverso: non più solo destinazioni, ma esperienze distribuite nel tempo. Il long layover nasce qui. Non come necessità, ma come scelta. Non come attesa, ma come vacanza nella vacanza. Un modo di viaggiare che non spezza il percorso, ma lo moltiplica, inserendo nel tragitto una città che diventa parte integrante dell’esperienza, non un errore da correggere. 🔗 Leggi su Panorama.it

