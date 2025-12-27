"La Parola di Dio non ci narra solo il passato ma ci indica lo stile di Dio per salvare l’umanità e la via per vivere in pienezza la nostra vita, ora e per sempre". Così ha sottolineato il vescovo di Forlì-Bertinoro nell’omelia della messa della notte di Natale rivolgendosi ai fedeli radunati in Cattedrale, e l’intera liturgia è stata anche trasmessa in diretta su Teleromagna. Mons. Livio Corazza ha poi aggiunto che "la festa del Natale non è un’operazione nostalgia ma la nascita di una vita nuova. Dio non rimane indifferente alle sorti dell’umanità, entra nella storia, si prende a cuore la nostra vita, Egli si fa carne in un bambino, debole e povero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’omelia del vescovo: "La speranza diventi dimensione permanente"

