Locatelli Spalletti giallo al momento della sostituzione in Pisa Juve | il centrocampista chiede spiegazioni il tecnico reagisce così

Locatelli Spalletti, nervosismo al momento del cambio: il mediano chiede lumi, Spalletti taglia corto e lo manda a sedersi. La quiete della panchina bianconera viene improvvisamente scossa da un attimo di nervosismo palpabile proprio nel momento cruciale della sfida all’Arena Garibaldi. Al minuto sessanta, quando la lavagna luminosa del quarto uomo si alza segnalando l’uscita di  Manuel Locatelli, lo stupore non è solo sugli spalti o tra gli addetti ai lavori, ma si dipinge chiaramente sul volto del centrocampista stesso. La scelta tecnica di Luciano Spalletti di rivoluzionare l’assetto tattico, togliendo il metronomo azzurro per inserire forze fresche offensive e arretrare Koopmeiners in regia, non è stata affatto digerita dall’ex Sassuolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

