Locatelli Spalletti, nervosismo al momento del cambio: il mediano chiede lumi, Spalletti taglia corto e lo manda a sedersi. La quiete della panchina bianconera viene improvvisamente scossa da un attimo di nervosismo palpabile proprio nel momento cruciale della sfida all’Arena Garibaldi. Al minuto sessanta, quando la lavagna luminosa del quarto uomo si alza segnalando l’uscita di Manuel Locatelli, lo stupore non è solo sugli spalti o tra gli addetti ai lavori, ma si dipinge chiaramente sul volto del centrocampista stesso. La scelta tecnica di Luciano Spalletti di rivoluzionare l’assetto tattico, togliendo il metronomo azzurro per inserire forze fresche offensive e arretrare Koopmeiners in regia, non è stata affatto digerita dall’ex Sassuolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Locatelli Spalletti, giallo al momento della sostituzione in Pisa Juve: il centrocampista chiede spiegazioni, il tecnico reagisce così

Leggi anche: Calciomercato Juventus, Locatelli non convince Spalletti: il tecnico ha individuato quel giocatore per sostituire il centrocampista

Leggi anche: Napoli Juve, il grande ritorno di Spalletti al Maradona è andato così! Questa l’accoglienza al tecnico bianconero nello stadio della sua ex squadra

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La Juve di Spalletti ruggisce da Champions: 2-1 alla Roma, Gasperini è a un solo punto; Ma non scherziamo, furia Spalletti su Kostic e Del Piero-Yildiz... 3-1!: l'altra Juve-Roma; Juventus-Roma 2-1. Seconda vittoria consecutiva per Spalletti grazie alle reti di Conceicao e Openda.

Juventus, Locatelli fischiato dallo Stadium: la maledizione dei capitani di Spalletti colpisce ancora, il tifo ha già deciso - Dai fischi del primo tempo al sospiro di sollievo per i gol di McKennie e David: la Juventus vince con il Pafos, ma è ancora bufera su capitan Locatelli. sport.virgilio.it