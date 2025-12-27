Lo spettacolo Un Magico Natale con Carolina rinviato al prossimo 8 febbraio

A causa di motivi di salute dell’artista Carolina Benvenga (influenza stagionale con complicanza di laringite acuta e affaticamento respiratorio), la Agave Spettacoli di Andrea Randazzo, la Stefano Francioni Produzioni e la Ventidieci, in collaborazione con Sony Music, sono loro malgrado. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: “Un magico Natale con Carolina", il nuovo spettacolo di Carolina Benvenga Leggi anche: Carolina Benvenga in scena a Palermo con il nuovo spettacolo "Un magico Natale con Carolina" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. “Un magico Natale con Carolina, il nuovo spettacolo di Carolina Benvenga; Carolina Benvenga porta la magia del Natale in Sicilia; Carolina all'Auditorium Conciliazione con Un Magico Natale con Carolina -; “Un magico Natale con Carolina” all’Auditorium Conciliazione di Roma (10 Gennaio 2026). Un magico Natale con Carolina Benvenga verso il sold out, lo show amato dai bambini conquista Palermo - Lo spettacolo andrà in scena il prossimo 29 dicembre sul palco del Teatro Golden, mentre il giorno prima farà tappa a Catania. palermotoday.it

Catania, tutto pronto per un “Un magico Natale con Carolina” - Natale è il periodo più magico dell’anno e l’artista più amata dei bambini, Carolina Benvenga, tornerà in teatro con uno spettacolo ricco di novità. strettoweb.com

Carolina Benvenga ha l'influenza, saltano gli spettacoli a Catania e Palermo: ecco quando saranno recuperati e i rimborsi - Per influenza e laringite acuta Carolina Benvenga, lo show 'Un Magico Natale con Carolina' viene posticipato e sostituito da 'Carolina's Family Show': Catania e Palermo riprogrammate a febbraio 2026 ( ... lasicilia.it

