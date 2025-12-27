Lo spettacolo Un Magico Natale con Carolina rinviato al prossimo 8 febbraio

27 dic 2025

A causa di motivi di salute dell’artista Carolina Benvenga (influenza stagionale con complicanza di laringite acuta e affaticamento respiratorio), la Agave Spettacoli di Andrea Randazzo, la Stefano Francioni Produzioni e la Ventidieci, in collaborazione con Sony Music, sono loro malgrado. 🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

