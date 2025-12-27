Lo spettacolo ’The Circus’ celebra i 180 anni del teatro Goldoni
Al Teatro Goldoni di Bagnacavallo si festeggia un doppio compleanno con la messa in scena di ‘The Circus’, in programma questa sera alle 20.45. Lo spettacolo sarà l’occasione per celebrare sia i 180 anni del Teatro Goldoni di Bagnacavallo sia i 20 anni di attività della compagnia faentina ’Compagnia del Cancello’, che porterà sul palco un’esibizione colorata e adatta a persone di tutte le età. Lo spettacolo è ispirato al celebre ‘The Greatest Showman’ e si propone come un viaggio tra sogno e realtà attraverso colori mozzafiato, musiche potenti, coreografie spettacolari e un’energia capace di coinvolgere spettatori di tutte le età. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
