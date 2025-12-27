Lo sfogo di Catherine | I miei figli dormono male hanno un’ansia profonda La sorella maggiore si morde le mani giorno e notte
Palmoli (Chieti) – “Qui in casa famiglia i miei figli non dormono bene, hanno un’ansia profonda”. Le prime frasi della mamma di Palmoli rimbalzano dalla comunità di Vasto ai telefoni cellulari degli amici, dei legali e delle persone – tante – che credono in lei e la stanno accompagnando in questa fase durissima della vita. Sono messaggi Whatsapp. “Sfoghi digitati velocemente sullo schermo di un telefono”, scrive il quotidiano Il Centro. Catherine Birmingham è una donna afflitta dagli eventi. La sospensione della potestà genitoriale. L’intervento dei servizi sociali. Il trasferimento dei tre piccoli – i due gemellini di 6 anni e la sorella maggiore di 8 – dal bosco di Palmoli alla casa protetta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
