Lo Schiaccianoci la magia delle Feste prende forma grazie alla danza

Bergamo. Una magia delle feste capace di riportare ad uno spensierato periodo d’infanzia grazie al sogno e la danza. Una magia intrisa di poesia, ma anche di malinconia, è quella de “Lo Schiaccianoci”, balletto di Pëtr Il’i??ajkovskij, nella versione coreografata da Marius Petipa, messa in scena dal Balletto del Teatro dell’Opera Nazionale della Romania venerdì 26 dicembre al Teatro Donizetti. Un balletto divenuto un classico del Natale, che trae origine dalla fiaba di Hoffmann (edulcorata poi da Alexandre Dumas ), in cui si incontrano realtà gioiosa e sogno, amore e meraviglia che si manifestano nella semplicità. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

