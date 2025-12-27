ll Calcit lancia i progetti l’impegno di Sassoli | Siamo al fianco della Asl per la nuova senologia

Arezzo, 27 dicembre 2025 – Si conclude il 2025 ed è il momento dei bilanci per il Calcit, pronto ad iniziare un nuovo anno all’insegna del sostegno alla sanità pubblica a cui dona ogni anno circa un milione di euro. Un terzo destinato al servizio Scudo di cure domiciliari oncologiche gratuito per gli aretini e le loro famiglie e pronto per essere implementato. Giancarlo Sassoli, presidente del Calcit di Arezzo, quali gli obiettivi per il futuro? «La priorità va al sostegno del Servizio Scudo di Cure Domiciliari Oncologiche. Grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze che ci donerà 30 mila euro l’anno per 3 anni, implementeremo le ore infermieristiche e lo psicologo che permetteranno di dedicare maggior tempo, dove occorre, a pazienti e famiglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

