Livigno | per la prima volta della pista Li Zeta in Coppa del mondo una firma d' autore
Firma d'autore per la prima volta della pista Li Zeta di Livigno nella Coppa del mondo maschile di sci alpino: il super-G andato in scena questa mattina ha infatti visto il trionfo dell'austriaco Marco Schwarz che ha tagliato il traguardo in 1'10"33.L'austriaco, sceso con il pettorale numero 4 è. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Schwarz vince il primo SuperG di Livigno in Coppa. Odermatt e Paris fuori dal podio - Sulla Li Zeta la prima volta della Coppa del Mondo di sci nella località dell'Alta Valtellina, che sarà sede delle gare di snowboard e freestyle ai Giochi Olimpici. gazzetta.it
Classifica LIVE supergigante maschile Livigno 2025: lista di partenza, italiani al via, diretta TV - Giornata storica per lo sci alpino: oggi sabato 27 dicembre 2025 la Coppa del Mondo maschile approda per la prima volta a Livigno, che ospita il 4° SuperG della stagione 2025- discoveryalps.it
Livigno debutta in Coppa del Mondo. Dal muro dei Larici al salto finale, ecco la pista - A febbraio la località dell'Alta Valtellina accoglierà le Olimpiadi ... rainews.it
Livigno oggi in una meravigliosa giornata di sole invernale, una bellissima nuvola tricolore sopra il paese in occasione della prima gara di coppa del mondo di sci.. Foto di Monica #montagna #alpi #neve #livigno #inverno - facebook.com facebook
…c’è una bellissima luce stamattina, buongiorno e buon fine settimana da Livigno, oggi giornata importante per il paese con la prima gara in assoluto di Coppa del Mondo di sci organizzata da Livigno #livigno #temperatura #meteolivigno x.com
