Firma d'autore per la prima volta della pista Li Zeta di Livigno nella Coppa del mondo maschile di sci alpino: il super-G andato in scena questa mattina ha infatti visto il trionfo dell'austriaco Marco Schwarz che ha tagliato il traguardo in 1'10"33.L'austriaco, sceso con il pettorale numero 4 è. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

© Sondriotoday.it - Livigno: per la prima volta della pista Li Zeta in Coppa del mondo una firma d'autore

Schwarz vince il primo SuperG di Livigno in Coppa. Odermatt e Paris fuori dal podio - Sulla Li Zeta la prima volta della Coppa del Mondo di sci nella località dell'Alta Valtellina, che sarà sede delle gare di snowboard e freestyle ai Giochi Olimpici. gazzetta.it